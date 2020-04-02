البنتاغون يسعى لتوفير 100 ألف كيس جثة لوفيات كورونا المحتملة

طلبت إدارة الطوارئ الأمريكية ”فيما“ من وزارة الدفاع (البنتاغون)، 100 ألف كيس جثة لاستخدامها في رفع الجثامين المحتملة لوفيات جائحة كورونا التي تضرب البلاد، حسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

وأضافت بلومبيرغ نقلا عن مسؤولين في وكالة إدارة الطوارئ، اليوم الخميس، أن الطلب تم تسليمه إلى وزارة الدفاع الأمريكية، للحصول على 100 ألف كيس جثة.

وأشارت إلى أن البنتاغون سيرسل 50 ألف كيس جثة لديه في وقت قريب إلى ”فيما“، في حين سيتم تأمين العدد المتبقي عبر شرائها.

ولم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي من مسؤولي البنتاغون، أو إدارة الطوارئ الأمريكية حول هذا الأمر.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض أن ما بين 100 ألف – 240 ألف شخص في عموم الولايات المتحدة سيفقدون حياتهم جراء وباء كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة 920 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4 آلاف و90 شخصا، أمس الأربعاء.

وحتى صباح اليوم الخميس، أصاب كورونا أكثر من 936 ألفا حول العالم، توفى منهم أكثر من 47 ألفا، فيما تعافى زهاء 194 ألفا.