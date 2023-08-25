البنتاغون يكشف موعد بدء تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات إف-16 في أمريكا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” (الخميس 24-8-2023) أن الولايات المتحدة ستبدأ في أكتوبر تشرين الأول تدريب طيارين أوكرانيين على التحليق بطائرات إف-16 المقاتلة.

وقال البريجادير جنرال بات رايدر المتحدث باسم البنتاغون إن التدريب سيبدأ بعد تلقي الطيارين الأوكرانيين تدريبا على اللغة الإنجليزية في سبتمبر أيلول. وأضاف رايدر أن التدريب على التحليق بالمقاتلات سيُقام في ولاية أريزونا.

وأضاف رايدر أن عددا من الطيارين والعشرات من أفراد أطقم صيانة الطائرات سيتلقون التدريب.

تعهدت الدنمرك وهولندا يوم الأحد بالتبرع بطائرات إف-16 لأوكرانيا، مما يحقق رغبة منذ فترة طويلة لأوكرانيا التي تقول إنها ستساعد في تعزيز الدفاعات الجوية وتساند هجومها المضاد للغزو الروسي في 2022. وقال رئيس وزراء النرويج اليوم إن بلاده ستزود أوكرانيا أيضا بطائرات إف-16.

وبدأت الدنمرك تدريب ثمانية طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات إف-16. ووصلوا إلى قاعدة جوية عسكرية دنمركية مع 65 فردا سيتم تدريبهم على صيانة الطائرات وخدمتها.

وقالت أوكرانيا الأسبوع الماضي إنها لن تكون قادرة على تشغيل الطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع إف-16 خلال الخريف والشتاء المقبلين.

دعت أوكرانيا مرارا حلفائها الغربيين إلى تزويدها بطائرات إف-16، وهو ما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيكون مؤشرا على أن الغزو الروسي سينتهي بالهزيمة.

وأيد الرئيس الأمريكي جو بايدن برامج تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16 في مايو أيار.

ويقول الغرب إنه يريد مساعدة أوكرانيا على هزيمة روسيا لكنه شدد مرارا على أنه لا يريد إثارة مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي، الذي تدعمه الولايات المتحدة، وموسكو.