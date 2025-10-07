الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 7 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البنك الدولي: رفع توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط لعام 2025

منذ ساعتين
آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2025 10:36 صباحًا
البنك الدولي

البنك الدولي

A A A
طباعة المقال

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، في حين قلص توقعاته لعام 2026، مستنداً إلى تأثير الصراعات وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا.

وأوضح البنك، ومقره واشنطن، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة سيبلغ 2.8% هذا العام، ارتفاعاً من توقعات أبريل التي كانت عند 2.6%، معزياً ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي في دول الخليج بعد رفع قيود إنتاج النفط أسرع من المتوقع، ونمو القطاع غير النفطي.

كما شهدت التوقعات تحسناً في الدول المستوردة للنفط نتيجة زيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص وتعافي قطاعات الزراعة والسياحة.

ورغم ذلك، توقع البنك أن تواجه الدول النامية المصدرة للنفط تباطؤاً ملحوظاً بسبب الاضطرابات والصراعات، مع توقع أن يسجل الاقتصاد الإيراني انكماشاً بنسبة 1.7% هذا العام و2.8% في 2026، في تحول كبير عن توقعات أبريل التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.7%، نتيجة انكماش صادرات النفط والنشاط غير النفطي وتشديد العقوبات الدولية.

وأشار البنك إلى أن تداعيات الصراعات في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان أثرت على المنطقة بأكملها، مسببة أزمات إنسانية ونزوح جماعي وتباطؤ اقتصادي، كما تعاني الدول المجاورة من اضطرابات اقتصادية وتدفقات اللاجئين وتفاقم حالة انعدام الأمن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قوارب شراعية، جزء من أسطول الصمود العالمي الذي يهدف إلى الوصول إلى غزة وكسر الحصار البحري الإسرائيلي، تبحر قبالة جزيرة كوفونيسي اليونانية، 26 سبتمبر 2025. رويترز
إسرائيل ترسل 131 ناشطاً من أسطول غزة إلى الأردن
الحرب الاسرائيلية على غزة
حصيلة الحرب على غزة: عشرات الآلاف من القتلى والدمار ونقص الغذاء يفاقم الأزمة الإنسانية
التوأمان عدي وحمزة في حضن والدتهما في بمستشفى ناصر في خان يونس بعد أسابيع من مولدهما في نوفمبر تشرين الثاني 2023
في قلب غزة.. توأمان يواجهان الحرب منذ الولادة

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحضروا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا التاريخ!
مسيرة إسرائيلية
الحقيقة الصادمة.. إليكم أخطر ما تقوم به المسيرة الإسرائيلية في لبنان!
مقاتلون من حزب الله
استراتيجية أميركية جديدة لاحتواء نفوذ "حزب الله"