البنك الدولي: رفع توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط لعام 2025

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، في حين قلص توقعاته لعام 2026، مستنداً إلى تأثير الصراعات وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا.

وأوضح البنك، ومقره واشنطن، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة سيبلغ 2.8% هذا العام، ارتفاعاً من توقعات أبريل التي كانت عند 2.6%، معزياً ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي في دول الخليج بعد رفع قيود إنتاج النفط أسرع من المتوقع، ونمو القطاع غير النفطي.

كما شهدت التوقعات تحسناً في الدول المستوردة للنفط نتيجة زيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص وتعافي قطاعات الزراعة والسياحة.

ورغم ذلك، توقع البنك أن تواجه الدول النامية المصدرة للنفط تباطؤاً ملحوظاً بسبب الاضطرابات والصراعات، مع توقع أن يسجل الاقتصاد الإيراني انكماشاً بنسبة 1.7% هذا العام و2.8% في 2026، في تحول كبير عن توقعات أبريل التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.7%، نتيجة انكماش صادرات النفط والنشاط غير النفطي وتشديد العقوبات الدولية.

وأشار البنك إلى أن تداعيات الصراعات في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان أثرت على المنطقة بأكملها، مسببة أزمات إنسانية ونزوح جماعي وتباطؤ اقتصادي، كما تعاني الدول المجاورة من اضطرابات اقتصادية وتدفقات اللاجئين وتفاقم حالة انعدام الأمن.