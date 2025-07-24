الخميس 29 محرم 1447 ﻫ - 24 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البنك المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير ويترقب اتفاقا تجاريا

منذ 3 دقائق
البنك المركزي الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي

رويترز
A A A
طباعة المقال

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس بعد أن خفضها ثماني مرات خلال عام في وقت تتفاوض فيه بروكسل وواشنطن حول اتفاق تجاري.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض سعر الفائدة إلى اثنين بالمئة الشهر الماضي من أربعة بالمئة قبل عام، وذلك بعد ترويض الارتفاع الكبير في الأسعار الذي أعقب انتهاء جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022.

ومع عودة التضخم الآن إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة، والذي من المتوقع أن يظل عند هذا المستوى، اختار صانعو السياسة الإبقاء على سعر الفائدة اليوم في الوقت الذي بدت فيه المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مرحلتها الأخيرة.

ورسم مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي يضع سياسات البنك صورة متوازنة للاقتصاد، مع عدم اليقين على المدى القريب بشأن التجارة يقابله الاستثمار العام في المستقبل.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
    مكتب نتنياهو يعيد فريق مفاوضات غزة إلى إسرائيل للتشاور
    مقاتلو حركة المقاومة الاسلامية(حماس). رويترز
    رد حماس يمهد للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة
    قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
    انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأمريكا بشكل غير متوقع

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية والمغتربين السابق عبدالله بوحبيب
    وفاة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب عن 84 عاماً
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هل ينجح بري في تثبيت معادلة "السلاح مقابل السيادة"؟
    المبعوث الأمريكي توم باراك
    باراك للمسؤولين اللبنانيين: دولتكم لم تلتزم بجدية بأي مخطط واضح حتى الساعة!