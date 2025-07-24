البنك المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير ويترقب اتفاقا تجاريا

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس بعد أن خفضها ثماني مرات خلال عام في وقت تتفاوض فيه بروكسل وواشنطن حول اتفاق تجاري.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض سعر الفائدة إلى اثنين بالمئة الشهر الماضي من أربعة بالمئة قبل عام، وذلك بعد ترويض الارتفاع الكبير في الأسعار الذي أعقب انتهاء جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022.

ومع عودة التضخم الآن إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة، والذي من المتوقع أن يظل عند هذا المستوى، اختار صانعو السياسة الإبقاء على سعر الفائدة اليوم في الوقت الذي بدت فيه المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مرحلتها الأخيرة.

ورسم مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي يضع سياسات البنك صورة متوازنة للاقتصاد، مع عدم اليقين على المدى القريب بشأن التجارة يقابله الاستثمار العام في المستقبل.