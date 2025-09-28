البورصة السعودية تواصل خسائرها مع جني الأرباح ومؤشر قطر يرتفع

تراجعت البورصة السعودية، اليوم الأحد، بعد خسائر في الجلسة السابقة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع كبير في السوق الأسبوع الماضي بدفعة من الإصلاحات المتوقعة في سياسات تملك الأجانب بالشركات المدرجة، في حين اختتم المؤشر القطري الجلسة مرتفعا.

وانخفض المؤشر السعودي 0.7 بالمئة إلى 11230 نقطة، متأثرا بهبوط بلغ 3.2 بالمئة في سهم مصرف الراجحي وانخفاض ثلاثة بالمئة في سهم البنك الأهلي السعودي.

وكانت البورصة السعودية قفزت يوم الأربعاء 5.1 بالمئة، مسجلة أكبر مكاسب يومية لها منذ أكثر من خمس سنوات في أعقاب تقرير نشرته وكالة (بلومبرغ نيوز) أفاد بأن الجهات التنظيمية قد تخفف القيود التي تقصر تملك الأجانب بالشركات المدرجة عند 49 بالمئة.

ومن المتوقع أن تجذب هذه الخطوة استثمارات أجنبية كبيرة جديدة إلى سوق الأسهم الرائدة في المنطقة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 10978 نقطة مدعوما بصعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال في الخليج، يوم الجمعة مع شن أوكرانيا هجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا، مما أدى إلى خفض صادرات موسكو من الوقود.

وخارج منطقة الخليج، تقدم مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.4 بالمئة إلى 36166 نقطة، مدفوعا بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.9 بالمئة بعد أن وافق مساهمو البنك على استخدام جزء من الاحتياطي العام لزيادة رأس المال المُصدر والمدفوع بقيمة 3.07 مليار جنيه مصري (63.83 مليون دولار).