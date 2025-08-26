الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
البورصة اليابانية تسجل خسائر حادة بقيادة أسهم السيارات والشركات المصدرة

منذ 4 دقائق
رجل يمشي أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط أسعار أسهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 23 يوليو 2025. رويترز

انخفض المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الين بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليسا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر نيكي 1.4 بالمئة إلى 42215.57 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له منذ 12 أغسطس آب.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.19 بالمئة إلى 3068.57 نقطة.

وارتفع الين بنحو 0.4 بالمئة إلى 147 ينا مقابل الدولار بعد أن اتخذ ترامب إجراء غير مسبوق بإقالة ليسا كوك بسبب ما أثير عن مخالفات تتعلق برهنين عقاريين.

وانخفضت أسهم تويوتا موتور 1.26 بالمئة وهوندا موتور 2.12 بالمئة.

وخسر سهم شركة فاست ريتيلنج اثنين بالمئة، فيما تراجعت شركتا أدفانتست وطوكيو إلكترون الرائدتان في قطاع الرقائق 1.15 بالمئة و0.3 بالمئة على الترتيب.

    المصدر :
  • رويترز

