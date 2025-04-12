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البيت الأبيض: أمريكا لا يمكن أن تعتمد على الصين في التكنولوجيا

منذ 5 دقائق
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قال البيت الأبيض، اليوم السبت “إن الرئيس دونالد ترامب أوضح أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاعتماد على الصين في الصناعات المرتبطة بالتقنيات الحيوية مثل أشباه الموصلات والرقائق والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وذلك بعد استثناء هذه السلع من الرسوم الجمركية الكبيرة”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان بعد الإعلان عن الاستثناءات إن ترامب ضمن استثمارات أمريكية بتريليونات الدولارات من شركات مثل أبل وإنفيديا.

وأضافت “بتوجيهات من الرئيس، تسعى هذه الشركات جاهدة إلى توطين عملياتها التصنيعية في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن”.

    المصدر :
  • رويترز

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