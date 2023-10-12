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البيت الأبيض: أميركا لم تستبعد أي خيار يتعلق بالرهائن

منذ ساعة واحدة
البيت الابيض

البيت الابيض

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قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض الخميس إن الولايات المتحدة لم تستبعد أي خيار يتعلق بتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف أن السلطات الأمريكية ما زالت لا تملك الكثير من المعلومات عن عدد الرهائن الأمريكيين ومن يكونون.

وكان في وقت سابق قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الجيش الأمريكي لا يضع شروطا على مساعداته الأمنية لإسرائيل، مضيفا أن واشنطن تتوقع من جيش إسرائيل المحترف أن “يفعل الصواب”.

وسارعت الولايات المتحدة بإرسال دفاعات الجوية وذخيرة إلى إسرائيل لمساعدتها في قتالها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أعقاب هجومها المدمر على إسرائيل في مطلع الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

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