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البيت الأبيض: الضربات الأميركية في سوريا تبعث “رسالة لا لبس فيها”

منذ 10 ساعات
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أكد البيت الأبيض أن الضربات الجوية الأميركية في سوريا استهدفت إرسال رسالة مفادها أن الرئيس جو بايدن سيعمل على حماية الأميركيين.

وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الجمعة، على أن الضربات التي استهدفت ميليشيات موالية لإيران “تبعث رسالة لا لبس فيها”، معتبرة أنها “كانت ضرورية لتقليص خطر المزيد من الهجمات”.

وأضافت ساكي أن أي إجراءات أميركية أخرى في المنطقة “ستتم بالتشاور”، وستستهدف منع تصعيد التوتر في سوريا.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” أن الضرات الجوية التي نفذت أمس على مواقع تابعة لمليشات إيرانية في سوريا، نفذتها مقاتلتان من طراز “أف 15” استهدفتا 11 منشأة في شرق سوريا.

وأوضحت أن الهدف من الغارات في سوريا هو “تقويض قدرة الميليشيات على شن هجمات”، مضيفاً أن “ضربات شرق سوريا دفاعية وتهدف لحماية قواتنا وحلفائنا”.

وقدأعطى الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الخميس توجيهاته بشن ضربات جوية في شرق سوريا استهدفت منشآت تابعة لميليشيات مدعومة من إيران في رد على هجمات صاروخية على أهداف أميركية بالعراق، حسبما ذكرت وزارة الدفاع (البنتاغون).

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