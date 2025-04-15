البيت الأبيض: الكرة الآن في ملعب الصين

قالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إنه منفتح على إبرام اتفاق تجاري مع الصين، لكن على بكين أن تتخذ الخطوة الأولى.

وأضافت ليفيت في مؤتمر صحفي “الكرة في ملعب الصين. الصين بحاجة إلى إبرام اتفاق معنا، ولسنا مضطرين لعقد اتفاق معهم. الرئيس أوضح أنه منفتح على إبرام اتفاق مع الصين”.

من ناحية أخرى، قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدث اليوم، مع سلطان عُمان بشأن الجولة القادمة من المحادثات مع إيران المقرر عقدها يوم السبت.

وقالت ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض لصحفيين إن الهدف النهائي لترامب في المحادثات، التي شملت جلسة أولى يوم السبت الماضي، هو استخدام المفاوضات لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وأضافت أن ترامب وسلطان عمان ناقشا أيضا العمليات الأمريكية الجارية ضد الحوثيين في اليمن.