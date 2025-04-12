السبت 14 شوال 1446 ﻫ - 12 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيت الأبيض: المبعوث الأمريكي ويتكوف التقى بوزير الخارجية الإيراني

منذ 32 دقيقة
البيت الأبيض

البيت الأبيض

A A A
طباعة المقال

قال البيت الأبيض، اليوم السبت، إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف التقى بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأجرى معه محادثات “إيجابية وبناءة للغاية”.

وأضاف البيت الأبيض في بيان “أكد المبعوث الخاص ويتكوف لعراقجي أنه تلقى تعليمات من الرئيس ترامب لحل الخلافات بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية إن أمكن”.

وتابع البيان “هذه القضايا معقدة للغاية. التواصل المباشر الذي أجراه المبعوث الخاص ويتكوف اليوم هو خطوة إلى الأمام نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الطرفين”.

وجاء في البيان أن الجانبين سيلتقيان مجددا يوم السبت المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأمن العام السوري يدخل سد تشرين
ردع العدوان - سوريا
تنفيذ الاتفاق الكردي السوري.. الأمن العام يدخل سد تشرين شمال سوريا
رسم توضيحي يظهر مجسم مطبوع ثلاثي الأبعاد للرئيس الأمريكي ترامب وعلم الولايات المتحدة وعلامة ”الرسوم الجمركية“. رويترز
ترامب يستثني الأجهزة الإلكترونية من رسوم الـ145% على السلع الصينية
المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. رويترز
المبعوث الأميركي: المفاوضات مع طهران كانت إيجابية وبناءة

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء!
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
"فن إدارة الصفقات".. ما سبب تراجع ترامب عن رسومه الجمركية؟
لافتة على طريق المطار تحمل شعار "عهد جديد للبنان"
صورة.. إحراق لافتة "عهد جديد للبنان" على طريق المطار!