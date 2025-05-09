الوزير الإسرائيلي ديرمر زار البيت الأبيض أمس.. ماذا في التفاصيل؟

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين اليوم الجمعة إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر زار البيت الأبيض أمس الخميس لإجراء محادثات حول غزة وقضايا أخرى.

وأوضحت ليفيت “نحن على تواصل وحوار مستمرين مع نظرائنا وحلفائنا وأصدقائنا في إسرائيل. كان رون ديرمر هنا في البيت الأبيض أمس، واجتمع مع أعضاء من فريق الرئيس ترامب”.

وفي سياقٍ منفصل، أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل انخفاض شعبية حكومة بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام الجاري.

ويأتي هذا التراجع في أعقاب هجوم جماعة الحوثي اليمنية على مطار بن غوريون في تل أبيب واستمرار عجز الجيش الإسرائيلي عن استعادة الأسرى من غزة.

وجاء في نتائج الاستطلاع أن التحالف الحكومي في حال أجريت انتخابات اليوم سيحصل على 48 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120، وهو أدنى مستوى له منذ بداية العام 2025، وفق صحيفة معاريف.

وعزت الصحيفة هذا التراجع إلى الهجوم الصاروخي اليمني على مطار بن غوريون، وتعليق رحلات معظم شركات الطيران الأجنبية، وإرسال أوامر استدعاء احتياط الجيش تمهيدا لتوسيع الاحتلال في قطاع غزة، وقضية الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.

يذكر أنه صباح الأحد الماضي سقط لأول مرة منذ اندلاع الحرب صاروخ باليستي أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون الدولي مخلفا 7 إصابات طفيفة وحالة من الفزع بين الإسرائيليين بعد فشل منظومتي الدفاع الإسرائيلية والأميركية في اعتراضه.