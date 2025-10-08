البيت الأبيض: ترامب يفكر في التوجه للشرق الأوسط

قال البيت الأبيض “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور مركز وولتر ريد الطبي يوم الجمعة وسيخضع لفحصه الطبي الروتيني السنوي”.

وذكرت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان “يفكر الرئيس ترامب في زيارة الشرق الأوسط بعد ذلك بوقت قصير”.

وفي سياقٍ آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثّف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات خلال الساعات الأخيرة، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ اندلاع الحرب قبل عامين إلى أكثر من 67 ألف شهيد.

وأفاد مراسلون ومصادر طبية بتصاعد وتيرة القصف على مناطق عدة في القطاع، إذ استهدفت طائرات الاحتلال مباني سكنية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين أكد مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين من طالبي المساعدات قرب مركز توزيع شمالي مدينة رفح.

كما أشار مستشفى العودة إلى استشهاد مواطن في قصف مدفعي استهدف محيط وادي غزة شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، انتشل الأهالي جثمان شهيد من حي النصر بعد أن استهدفته مسيّرة إسرائيلية أثناء تفقده منزله، حيث تعذر انتشاله لأيام بسبب شدة القصف، بينما لا يزال عدد من الشهداء في المنطقة ذاتها.

وفي حي الصبرة جنوبي المدينة، دمّرت قوات الاحتلال منازل بعد تفجير 4 عربات عسكرية محمّلة بالمتفجرات داخل مناطق سكنية، ما تسبب بدمار واسع في الأبنية والمنشآت العامة.

230 غارة

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال نفّذ منذ فجر اليوم السبت أكثر من 230 غارة جوية ومدفعية على مناطق مكتظة بالمدنيين والنازحين، ما أسفر عن استشهاد 118 شخصا، بينهم نساء وأطفال، و72 شهيدا في مدينة غزة وحدها.

وأضاف أن إسرائيل “تواصل ارتكاب مجازر واضحة بحق المدنيين”، مؤكدا أن العدوان الجاري “يتجاهل دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرد الإيجابي الذي قُدِّم على المقترح”.

ودعا المكتب المجتمع الدولي والإدارة الأميركية إلى تحرك عاجل وفعلي لوقف العدوان وفرض وقف حقيقي لإطلاق النار.

بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الأربعاء، إن 10 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 61 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 67 ألفا و183 شهيدا و169 ألفا و841 مصابا.