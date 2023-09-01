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البيت الأبيض: رصدنا تقدما ملحوظا للقوات الأوكرانية في زابوريجيا

منذ 53 دقيقة
عناصر من الجيش الأوكراني

عناصر من الجيش الأوكراني

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قال البيت الأبيض (الجمعة 1-9-2023) إن الولايات المتحدة رصدت تقدما ملحوظا حققته القوات الأوكرانية في زابوريجيا بجنوب البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية، مضيفا أنه لا يمكنه تأكيد تقارير عن وضع صواريخ روسية عابرة للقارات في وضع استعداد للقتال.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض “لاحظنا في الاثنتين والسبعين ساعة الماضية أو نحو ذلك، بعض التقدم الملحوظ الذي حققته القوات المسلحة الأوكرانية… في الخط الجنوبي للتقدم من منطقة زابوريجيا، وحققت بعض النجاح ضد الخط الثاني من الدفاعات الروسية”.

وفي حديثه للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، قال كيربي إن الاستفادة من النجاح أمر بيد أوكرانيا.

وأضاف “هذا لا يعني القول… إنهم لا يدركون أن قتالا شديدا ما زال أمامهم في محاولتهم التقدم جنوبا” أو أن روسيا ليس بوسعها شن هجوم مضاد.

وقال كيربي أيضا إنه لا يمكنه تأكيد تقارير أفادت اليوم الجمعة بأن روسيا أدخلت صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات والقادرة على حمل أسلحة نووية في الخدمة للمشاركة في القتال.

    المصدر :
  • رويترز

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