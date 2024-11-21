البيت الأبيض: سنبحث تداعيات قرار الجنائية مع إسرائيل وشركائنا

قال مسؤول في البيت الأبيض “نرفض بشكل قاطع مذكرة الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو وغالانت”، في تعليقه على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فضلاً عن قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، محمد الضيف.

“سنناقش الخطوات”

كما أضاف: “نشعر بقلق كبير تجاه اندفاع الجنائية الدولية نحو إدانة إسرائيل”.

فيما اعتبر أن “الجنائية الدولية ارتكبت أخطاء إجرائية أدت لقرارها ضد قادة إسرائيل”.

كذلك أردف قائلاً: “نؤمن أن الجنائية الدولية ليس لديها ولاية قضائية في مسألة غزة”، مؤكداً: “سنناقش الخطوات بشأن الجنائية الدولية مع الشركاء بما فيهم إسرائيل”.

جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

وبوقت سابق اليوم، قالت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، إن “الغرفة أصدرت مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”، مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضاً بحق الضيف.

كما أكدت أن مذكرات التوقيف صنفت “سرية” بهدف حماية الشهود وضمان إجراء التحقيقات.

مايو 2024

يشار إلى أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في مايو 2024 من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت (الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلع نوفمبر 2024) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه أنها ارتكبت في غزة.

وطلب أيضاً إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من حماس، بينهم محمد الضيف للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتفيد إسرائيل بأن الضيف قتل بغارة في 13 يوليو 2024 في جنوب غزة، رغم أن حماس تنفي مقتله.

اسشتهاد ما لا يقل عن 44056

يذكر أنه بعد هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، أسفرت حملة الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن عن اسشتهاد ما لا يقل عن 44056 شخصاً على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس.

وكان هجوم حماس على إسرائيل قد خلف 1206 قتلى، حسب تعداد لفرانس برس استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية. كما احتجز خلال الهجوم 251 شخصاً أسرى ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 97 منهم في القطاع، فيما يقدر الجيش الإسرائيلي أن 34 من هؤلاء الأسرى المتبقين ماتوا.