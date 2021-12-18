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البيت الأبيض: على القادة اللبنانيين اتخاذ خيارات صعبة لإنقاذ بلدهم

18 - ديسمبر - 2021
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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رأى البيت البيض في تقريره السنوي حول مناقشات نهاية العام الإقليمية في الشرق الأوسط، أن “لبنان كان لديه كل الدلائل على تحوله إلى دولة فاشلة، لكننا عملنا بجد وبهدوء تام”.

ولفت إلى أنه “عملنا مع سفيرتنا في بيروت دوروثي شيا وفرنسا وآخرين، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد الفاسدين بشكل خاص في النظام السياسي اللبناني، لأننا أوضحنا أن الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم أن ينقذوا لبنان، هم اللبنانيون أنفسهم وخاصة القادة السياسيون اللبنانيون الذين يتعين عليهم اتخاذ خيارات صعبة لإنقاذ بلدهم”.

وأشار إلى أن “لبنان لديه حكومة جديدة يقودها الآن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ونحن على اتصال وثيق معه. أرسلنا وكيلة وزارتنا للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند إلى بيروت، كما زار كبير مستشارينا لشؤون الطاقة في وزارة الخارجية، عاموس هوشستين، بيروت، حيث عمل على صفقة غاز بين مصر ولبنان مع دعم البنك الدولي، وهي مهمة للغاية، كما أنها قيد التنفيذ ونعتقد أنها مهمة جدًا للحفاظ على الاستقرار ومحاولة إخراج لبنان من الأزمة التي يعيشها”.

وأضاف أننا “نعمل خلف الكواليس من أجل لبنان ونحن نمضي قدماً”.

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