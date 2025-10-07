البيت الأبيض: لا تسريح للعاملين بعد بسبب الإغلاق الحكومي

تراجع البيت الأبيض يوم الاثنين عن تصريح سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسريح موظفين فدراليين نتيجة الإغلاق الحكومي، موضحاً أن أي فقد للوظائف قد يحدث فقط إذا استمر الإغلاق لفترة أطول.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن ما كان يقصده ترامب هم الموظفون الذين تم منحهم إجازات مؤقتة منذ انتهاء تمويل الوكالات في مطلع أكتوبر، وليس عمليات تسريح فعلية.

وأضافت ليفيت أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض يواصل التنسيق مع الوكالات لتحديد من قد يضطر للأسف للتسريح إذا استمر الإغلاق، في ظل رفض مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين للمرة الخامسة إجراءات تمويلية، بما في ذلك مقترحات تمديد التمويل حتى 21 نوفمبر أو تمديد دعم الرعاية الصحية الذي ينقضي بنهاية العام.