البيت الأبيض: لا توصيات جديدة لمواجهة الجائحة في ظل "أوميكرون"

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أنه “لا توجد توصيات جديدة حتى الآن تجاه جائحة كورونا” في ظل انتشار متحور “أوميكرون”.

وقالت إن “الإدارة الأمريكية تواصل تقييم الخطوات الجديدة المحتملة”.

وأضافت: “نقيم باستمرار تأثير كوفيد على الاقتصاد، سواء كان متحورا جديدا أو زيادة الإصابات في مختلف أنحاء البلاد”.

من جهته، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه من أن متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا قد وصل إلى بلاده، وسوف يبدأ بالتفشي بشكل أسرع بكثير من باقي المتحورات.

وقال إن “الحماية الحقيقية الوحيدة هي أن تتلقوا اللقاح”، محذرا من أن “فصل الشتاء سيحمل المرض الشديد والموت لغير الملقحين”.

ودعا بايدن مواطنيه إلى تلقي اللقاحات المضادة للفيروس بما فيها الجرعات المعززة.