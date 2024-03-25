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البيت الأبيض: لا نرى مؤشرات أو خطة لغزو رفح خلال الأيام المقبلة

منذ ساعة واحدة
من رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)

من رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)

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قال البيت الأبيض الاثنين إنه لا يرى مؤشرات أو خطة لغزو إسرائيلي لمدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين “لم نر أي مؤشر على أن الإسرائيليين على وشك القيام بعملية برية في رفح”.

وفي وقت سابق اليوم، عبر البيت الأبيض عن خيبة أمله لإلغاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارة مقررة لوفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى واشنطن بعد امتناع واشنطن عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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