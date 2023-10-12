البيت الأبيض يؤكد: لا نية لنشر قوات أميركية في إسرائيل

نفى البيت الأبيض مساء (الخميس 12-10-2023) نية الولايات المتحدة نشر قوات في إطار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: “لا توجد نية للقيام بذلك، ولا توجد خطة للقيام بذلك، وبصراحة تامة، لا يرغب الإسرائيليون في رؤية جنود أميركيين مشاركين في هذا النزاع”.

ويجري وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن زيارة إلى إسرائيل، الجمعة، يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خضم الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس، وفق ما أفاد مسؤول دفاعي أميركي.

في سياق متصل، أكد وزير الدفاع الأميركي أنّ الولايات المتحدة لم تضع أيّ شروط على طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة التي تزودها بها لقتال حماس.

وقال أوستن لصحفيين عقب اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل: “لم نضع أيّ شروط لتوفير هذه المعدات”.

وأضاف: “هذا جيش محترف تقوده قيادة محترفة. نأمل ونتوقّع أن يقوموا بالأشياء بشكل صحيح خلال تنفيذ حملتهم”.