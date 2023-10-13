البيت الأبيض: مغادرة أوّل طائرة تُقلّ أميركيّين من تل أبيب إلى أوروبا

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أنّ أول رحلة طيران عارض نظمتها وزارة الخارجية الأميركية لنقل أميركيين من “إسرائيل” خلال الصراع في غزة، غادرت تل أبيب وهي الآن في طريقها إلى موقع لم يكشف عنه في أوروبا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين: “يسعدنا أن نعلن أن أول رحلة طيران عارض تنظمها وزارة الخارجية غادرت إسرائيل وهي في طريقها الآن إلى أوروبا”.

وأضاف كيربي: “نتوقع مغادرة رحلات جوية أخرى في الأيام المقبلة. وستواصل وزارة الخارجية تنظيم رحلات الطيران العارض هذه ما دام هناك طلب من المواطنين الأميركيين على المساعدة في المغادرة”.