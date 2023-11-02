البيت الأبيض يبحث فكرة "فترات هدنة" في غزة

أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، اليوم الخميس، إلى أنّ البيت الأبيض يبحث فكرة فترات هدنة في الصراع بين إسرائيل وحماس لمساعدة المدنيين في غزة، قائلًا إنّ أيًا من فترات الهدنة المؤقتة تلك لن توقف دفاع “إسرائيل” عن نفسها.

وأضاف في مؤتمر صحافي: “ما نحاول القيام به هو استكشاف فكرة فترات الهدنة التي قد تكون ضرورية لمواصلة إدخال المساعدات ومواصلة العمل لإخراج الناس بأمان، بما في ذلك الرهائن”.

ودعا خبراء من الأمم المتحدة اليوم إلى هدنة إنسانية لإطلاق النار في غزة قائلين إن الوقت ينفد أمام الفلسطينيين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة “خطر الإبادة الجماعية الرهيب”.

وقال كيربي: “نبذل كل ما في وسعنا للعمل مع نظرائنا الإسرائيليين في محاولة لتقليص احتمالات موت المدنيين والعقاب الجماعي”.

يشار إلى أنّ العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أدى إلى استشهاد أكثر من تسعة آلاف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب بيانات للسلطات الصحية في القطاع.