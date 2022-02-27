البيت الأبيض يدعو الصين للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا

قال البيت الأبيض، مساء يوم الأحد، “إنّه بدأ يشهد تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي وأداء الروبل هو الأسوأ على الصعيد العالمي.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى فى مقابلة مع شبكة (إم.س.إن.بي.سي): “هذا ليس وقت الوقوف على الهامش، هذا وقت التحدث بصوت عال وإدانة تصرفات الرئيس بوتين وحرب روسيا على دولة ذات سيادة”، داعيةً الصين للتنديد بحرب روسيا على أوكرانيا.

وتابعت ساكى: “إننا نريد إحداث تأثير أكبر على الرئيس بوتين والنخبة المحيطة به وهناك خيارات أخرى يمكننا اتخاذها”.

روسيا لم تحقق هدفها من الحرب

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأحد، أن روسيا لم تحقق ما كانت تريد تحقيقه مع حلول اليوم الرابع من الحرب على أوكرانيا.

وقال مسؤول رفيع في البنتاغون: “نواصل رؤية قتال في مركز المدينة في العاصمة كييف، ولكن القوة الروسية الرئيسية للهجوم على كييف ما زالت تبعد 30 كيلومتراً عن وسط المدينة”.

وعزا المسؤول ذلك إلى “مواجهة شديدة ومقاومة عنيفة من الأوكرانيين”، مضيفا “رأينا تقارير حول مشكلة معنويات لدى الجيش الروسي على الأرض في أوكرانيا”.

وقال إن “التأخير الحاصل بسبب المقاومة الشديدة للأوكرانيين وبالخلل في عملية الإمداد”، مشيرا إلى أن “الجيش الروسي لم يسيطر على أي مدينة بعد، ولكن هذا هو الهدف الرئيسي الذي يعمل عليه”.

وأضاف أن الأجواء الأوكرانية ما زال متنازع عليها، “والروس لم يتمكنوا من ممارسة التفوق الجوي بعد، وأن الصواريخ والقوات الجوية الأوكرانية ما زالت تعمل”.