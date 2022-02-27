البيت الأبيض يرد على تهديدات بوتين.. “يصعد الصراع بطريقة مرفوضة”

اعتبر البيت الأبيض أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع القوات النووية الروسية في تأهب، أتى من أجل تبرير أي هجوم.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الناتو لم يهدد روسيا، معتبرة أن الرئيس الروسي “يفبرك تهديدات” لوضع “قوة الردع” النووية في حالة تأهب، وتبرير “اعتداءاته”.

بدورها، اعتبرت ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس إن”، أن خطوة بوتين هذه تظهر أنه يصعد الصراع بطريقة مرفوضة.

كما شددت على أن “طريقة التصعيد هذه غير مقبولة على الإطلاق”، مضيفة “علينا أن نواصل وقف أفعال الرئيس الروسي بأقوى طريقة ممكنة”.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد وجه اليوم الأحد، أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.

واتهم بوتين الغرب باتخاذ خطوات “غير ودية” تجاه بلاده في اليوم الرابع من غزو أوكرانيا، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وصرح بوتين خلال لقاء مع قادته العسكريين نقله التلفزيون “آمر وزارة الدفاع ورئيس هيئة الأركان بوضع قوات الردع في الجيش الروسي في حال التأهب الخاصة للقتال”.