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البيت الأبيض يعلن موقفه من دعم عمليات عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح

منذ 6 دقائق
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس إنه لن يدعم أي خطط إسرائيلية للقيام بعمليات عسكرية كبيرة في رفح، وفق وكالة رويترز.

وقال تقرير رويترز، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح مخاوف الولايات المتحدة بشأن مثل هذه العمليات.

وقصفت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس مناطق في المدينة الحدودية بجنوب قطاع غزة والتي لجأ غليها أكثر من نصف سكان غزة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين “أي عملية عسكرية كبيرة في رفح في هذا الوقت، وفي ظل هذه الظروف، ومع وجود أكثر من مليون – وربما أكثر من مليون ونصف المليون – فلسطيني يلتمسون اللجوء ويبحثون عن مأوى في رفح دون إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم ستكون كارثة، ولن نؤيدها”.

    المصدر :
  • رويترز

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