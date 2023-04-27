البيت الأبيض يناشد الأمريكيين: غادروا السودان خلال 48 ساعة!

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير (الخميس 27-4-2023) إن الوضع في السودان قد يتفاقم في أي لحظة، وإنه يتعين على الأمريكيين المغادرة في غضون ما بين 24 و48 ساعة.

وقالت جان-بيير إن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق شديد من انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان، وإن وزارة الخارجية الأمريكية نشرت موظفين قنصليين إضافيين.

وقالت في إفادة صحفية “الوضع قد يتدهور في أي لحظة… نحن نعمل باستمرار لتوفير خيارات للمواطنين الأمريكيين لمغادرة السودان”.

وأضافت أن الولايات المتحدة نشرت وسائل استخباراتية واستكشافية واستطلاعية أمريكية لدعم طرق الإجلاء الجوي والبري التي يستخدمها الأمريكيون.

ومضت تقول إن الولايات المتحدة تنقل أيضا وسائل بحرية داخل المنطقة مما يجعلها قادرة على تقديم أي دعم ضروري على طول الساحل السوداني.

وقال جان-بيير “هذا وسط سريع التغير، وأي خيار ينطوي على درجة من المخاطرة. لكن نظرا لأن الوضع لن يتحسن على الأرجح، فإننا نشجع الأمريكيين الذين يرغبون في المغادرة على الاستفادة من الخيارات المتاحة لهم في غضون ما بين 24 و48 ساعة”.

وكانت جان بيير تتحدث قبل وقت قصير من موافقة قوات الدعم السريع السودانية على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة بعد معارك مع الجيش السوداني في الخرطوم أمس الخميس.

حول الصراع المناطق السكنية إلى ساحات حرب ودفع عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار للنجاة بحياتهم. وقُتل مئات الأشخاص في نحو أسبوعين من التناحر بين الجيش وقوات الدعم السريع على السلطة مما يهدد زعزعة استقرار المنطقة الأوسع.