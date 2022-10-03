البيت الأبيض ينتقد قمع المظاهرات السلمية في إيران

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جين-بيير ، الاثنين، إن البيت الأبيض يندد بقمع قوات الأمن الإيرانية للمحتجين السلميين.

وأضافت للصحفيين الذين يسافرون مع الرئيس جو بايدن إلى بويرتوريكو “نحن قلقون ومنزعجون من التقارير عن رد السلطات الأمنية على الاحتجاجات السلمية لطلبة الجامعة بالعنف والاعتقالات الجماعية”.

وقتل 41 شخصا على الأقل بأيدي قوات الأمن الإيرانية في اشتباكات وقعت، الجمعة، في زاهدان في محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب غرب إيران، وفق ما أعلنت الأحد منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو.

واتهمت المنظمة غير الحكومية قوات الأمن بممارسة “قمع دموي” ضد تظاهرة خرجت بعد صلاة الجمعة في زاهدان إثر تقارير عن قيام قائد في شرطة مدينة جابهار باغتصاب فتاة عمرها 15 عاما من أقلية البلوش السنية. من جهته.

ووفق حصيلة جديدة أعلنتها منظمة حقوق الإنسان في إيران فإن أكثرمن 92 شخصا قتلوا في إيران خلال أسبوعين من الاحتجاجات على مقتل الشابة مهسا أميني، بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، إن “من واجب الأسرة الدولية التحقيق ومنع الجمهورية الإسلامية من ارتكاب جرائم أخرى”، وفقا لـ”فرانس برس”.

وكانت الحصيلة الأخيرة تفيد عن سقوط 83 قتيلا.

وتحولت الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الشابة تبلغ من العمر 22 عاما من كردستان الإيرانية، إلى أكبر تظاهرات معارضة للسلطات الدينية الإيرانية منذ عام 2019، وفقا لـ”رويترز”.

وبدأت الاحتجاجات في جنازة أميني في 17 سبتمبر، وامتدت إلى 31 إقليما إيرانيا مع مشاركة جميع شرائح المجتمع ومنهم الأقليات العرقية والدينية.