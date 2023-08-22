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البيت الابيض: الصراع في أوكرانيا لم يصل إلى طريق مسدود

منذ ساعة واحدة
الهجوم الروسي على اوكرانيا مستمر (رويترز)

الهجوم الروسي على اوكرانيا مستمر (رويترز)

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قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا ترى أن الصراع في أوكرانيا قد وصل إلى طريق مسدود.

وأضاف سوليفان في إفادة صحفية “كنا واضحين طوال الوقت عندما قلنا إن ساحة المعركة ديناميكية للغاية… هناك هجوم ودفاع على الجانبين في نقاط متعددة على طول خط المواجهة الممتد لمسافة كبيرة”.

وتابع “نرى أن (أوكرانيا) تواصل الاستيلاء على الأراضي بطريقة منهجية ومنظمة”.

كما واشار الى إن الولايات المتحدة تستبعد تحول مجموعة دول بريكس إلى منافس جيوسياسي لها أو لأي بلد آخر، وأضاف في إفادة صحفية “هذه مجموعة متنوعة من الدول.. لديها اختلاف في وجهات النظر بشأن القضايا الحاسمة”.

وتستضيف جنوب أفريقيا قمة على مستوى قادة مجموعة بريكس بداية من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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