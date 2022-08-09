الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيت الابيض: بايدن يعاني من السعال ولكن نتائج كوفيد جاءت سلبية

منذ 33 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

قال المكتب الصحفي للبيت الأبيض الثلاثاء إن الفحوص التي أجريت للرئيس جو بايدن للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 جاءت نتائجها سلبية، بعد أن سعل مرارا خلال خطاب ألقاه في الحديقة الجنوبية.

وكان بايدن يتحدث إلى العشرات من أعضاء الكونجرس ورجال أعمال ومسؤولين في إدارته في طقس شديد الحرارة منتصف النهار، قبل التوقيع على مشروع قانون بقيمة 53 مليار دولار يهدف إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

واضطر بايدن للتوقف عن الكلام عدة مرات أثناء الخطاب ليدير وجهه جانبا للسعال أو لشرب الماء، مما لفت انتباه مؤيديه ومعارضيه على حد سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعافى الرئيس البالغ من العمر 79 عاما مؤخرا من إصابته الثانية بكوفيد-19، وخضع للعزل لأكثر من أسبوعين في البيت الأبيض حتى الأحد.

وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض بعد انتهاء الخطاب بقليل “جاءت نتيجة اختبار الرئيس سلبية لكوفيد-19 أمس الاثنين 8 أغسطس وهذا الصباح الثلاثاء 9 أغسطس”.

وكان أشيش جها منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض قال للصحفيين في يوليو تموز، إن بايدن يعاني من “مرض مجرى الهواء التفاعلي”، مما يعني أنه عرضة للإصابة بالسعال باستمرار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تويتر
تعطل خدمات موقع تويتر لآلاف المستخدمين في جميع أنحاء العالم
علم المملكة المتحدة
المملكة المتحدة تخطط لقطع منظم للكهرباء خلال فصل الشتاء
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي: حلم تونس بحكومة مستقلة أصبح في خطر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان