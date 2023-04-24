البيت الابيض يطالب الطرفين المتحاربين في السودان بوقف فوري لإطلاق النار

طالب البيت الأبيض الطرفين المتحاربين في السودان بالالتزام بوقف فوري لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على إجلاء مواطنيها.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين إن المواطنين الأمريكيين بدأوا في الوصول إلى بورتسودان وإن الولايات المتحدة تقدم لهم التسهيلات لمواصلة رحلاتهم.

وأجلت عدة دول رعاياها جوا بينما توجه أجانب آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر من الخرطوم.

وتسببت المعارك منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.