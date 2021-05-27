التحالف العربي ينفي وجود قوات إماراتية في سقطرى وميون

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن مصدر مسؤول في التحالف العربي قوله: “لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون، وأن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف”.

تابع المصدر أن هذه التجهيزات تخدم تمكين قوات الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، والتحالف، من التصدي لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي.

وأشار المصدر إلى أن الجهود الإماراتية مع قوات التحالف تتركز حاليا على التصدي جوا للحوثيين للدفاع عن محافظة مأرب، مشددا على أن “احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف”.

يأتي ذلك على خلفية نشر وكالة “أسوشيتد برس” تقريرا أفاد ببناء قاعدة جوية غامضة في جزيرة ميون يعتقد أنها تنشأ من قبل الإمارات.