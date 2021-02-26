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التحالف يعلن عن تدمير "مسيّرة" أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه الأراضي السعودية

26 - فبراير - 2021
قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط، في الأراضي السعودية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة (خميس مشيط).

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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