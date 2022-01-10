التحالف يعلن مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، مقتل العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي، بغارات جوية نفذها بمحافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط جنوبي وغربي اليمن.

وقال التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إنه “نفذ 38 عملية استهداف ضد الميلشيا [في إشارة إلى جماعة الحوثيين] في شبوة [جنوب شرقي اليمن] خلال الساعات الـ 24 الماضية”.

وأضاف: “الاستهدافات دمرت 29 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من220 عنصرا إرهابيا”.

وأشار التحالف إلى “تنفيذه 11 عملية استهداف ضد الميلشيا في مأرب شمال شرقي اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية، دمرت 7 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 50 عنصراً إرهابياً”. على حد تعبيره.

وكانت جماعة ميليشيا الجوثي، أعلنت اليوم الاثنين، تعرض شبكات اتصالات في محافظة صعدة التي تمثل معقلها، شمال غربي اليمن، إلى غارات جوية شنها التحالف.

وأكدت الجماعة أن “استهداف العدوان المتواصل لشبكات الاتصالات قطع الخدمة عن مناطق متعددة في محافظة صعدة”.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله”، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ ميليشيا الحوثي، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.