التضخم في أميركا والإغلاق في الصين يدفعان بالنفط نزولًا

انخفضت أسعار النفط انخفاضًا حادًا الجمعة، بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع، وبعدما فرضت الصين إجراءات إغلاق جديدة لمكافحة كوفيد-19.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة دولارات أو 2.4 بالمئة إلى 120.07 دولار للبرميل الساعة 14:56 بتوقيت جرينتش. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.96 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 118.55 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط جنبا إلى جنب مع أسهم وول ستريت بعد تقرير أظهر تسارع أسعار المستهلكين الأميركيين في أيار.

كما وصلت أسعار البنزين إلى مستوى قياسي وارتفعت أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية للتضخم منذ حوالي 40 عاما. ويعزز هذا التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيشدد السياسة النقدية بشكل أكثر قوة.

وربطًا بإغلاقات الصين، فرضت أجزاء من شنغهاي قيودًا جديدة لمكافحة كوفيد، وأعلنت المدينة الصينية عن جولة من الفحوص الجماعية لملايين السكان.