"التطعيم والكمامة".. شروط أمريكية للسفر في زمن كورونا

أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية ، الجمعة، عن إجراءات جديدة تتعلق بالسفر في فترة جائحة كورونا.

وقالت المراكز الأميركية ، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا يمكنهم السفر طالما أنهم يرتدون كمامات، مما يخفف من موقفها السابق الذي عارض السفر في ظل انتشار الوباء.

وتأتي الإرشادات الجديدة في الوقت الذي أظهرت فيه الدراسات أن لقاحات كوفيد تحد من مخاطر الإصابة بالعدوى مع أو بدون أعراض، حسبما تنقل صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية إن من تلقى جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا يمكنه السفر داخليا وخارجيا دون إجراء فحوص إلا إذا طلبت الوجهة التي يسافر إليها ذلك.

كما أوصت المراكز بارتداء المسافرين الذي تلقوا اللقاح كاملا الكمامات، على أن يجري المسافر فحصا بين اليومين الثالث والخامس من عودته.

وبحسب المراكز الأميركية فإن هذه التعليمات تسري على من أمضى أسبوعين بعد الجرعة الثانية.

ورغم تصميم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أن السفر أصبح أقل خطورة للأشخاص الذين تم تطعيمهم، لا يزال مسؤولوه ينصحون بعدم اتخاذ هذه الخطوة مع ارتفاع حالات كوفيد في الولايات المتحدة.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض: “تقع على عاتقنا في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها النظر في الأدلة المتطورة على ما هو أقل خطورة، وما يجب القيام به عندما يتم تطعيمك بالكامل”.

لكن مع استمرار عدم تلقيح غالبية السكان وتزايد الحالات، نصحت والينسكي بعدم السفر.

والشهر الماضي، خففت مراكز السيطرة على الأمراض بعض إرشادات السلامة الخاصة بها للأفراد الملقحين، لكنها استمرت في التحذير من الرحلات غير الضرورية.

وكانت والينسكي ناشدت بتجنب السفر غير الضروري في الأسابيع الأخيرة، مستشهدة بالزيادات المفاجئة في أعداد الحالات التي أعقبت السفر في فترات العطلات.