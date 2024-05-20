التعازي تتوافد على إيران بعد فاجعة تحطم طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي

قال مسؤولون ووسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه خليفة محتمل للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، قُتل في تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع أذربيجان.

وفيما يلي ردود الفعل على الخبر:

* بيان حماس:

“نعرب عن مشاركتنا الشعب الإيراني الشقيق مشاعر الحزن والألم، وعن تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في هذا الحادث الأليم والمُصاب الجلل، الذي أودى بحياة ثلة من خيرة القيادات الإيرانية التي كانت لها مسيرة حافلة في نهضة إيران، ومواقف مشرفة في دعم قضيتنا الفلسطينية، ومساندة نضال شعبنا المشروع ضد الكيان الصهيوني، ودعمها المقدر للمقاومة الفلسطينية”.

وأضاف البيان “نحن على ثقة أن الجمهورية الإسلامية في إيران ستكون قادرة – بحول الله – على تجاوز تداعيات هذا الفقد الكبير، فالشعب الإيراني العزيز يملك مؤسسات عريقة قادرة على التعامل مع هذه المحنة الشديدة”.

* محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في اليمن على إكس:

“تعازينا الحارة للشعب الإيراني وللقيادة الإيرانية… في استشهاد الرئيس رئيسي والوفد المرافق ونسأل الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون، وسيبقى الشعب الإيراني ولاد بالقيادات المخلصة لشعبهم بإذن الله”.

* رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على إكس:

“أشعر بحزن عميق وصدمة شديدة بسبب الوفاة المأساوية للدكتور السيد إبراهيم رئيسي.. وستظل مساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند وإيران في الذاكرة دوما. تعازي القلبية لعائلته وللشعب الإيراني. الهند تقف إلى جانب إيران في هذا الوقت الحزين”.

أمير قطر:

وكتب أمير قطر على إكس “صادق التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي”.

الصين:

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن الرئيس الصيني شي جين بينغ قدم تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

الرئيس بوتين:

بدوره قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الرئيس الإيراني رئيسي قدم مساهمة لا تقدر بثمن في العلاقات الروسية الإيرانية.

أفغانستان:

وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء الأفغاني، إن أفغانستان وجميع الأفغان يشعرون بحزن عميق لوفاة الرئيس الإيراني.

وأعلن في إيران، اليوم الاثنين 20 أيار/مايو الجاري، رسميا عن مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية بمنطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي البلاد.