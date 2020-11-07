التعليق الأول لترامب بعد فوز جو بايدن

منذ انتهاء عملية التصويت وبدء الفرز، علت الأصوات من حملة المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، اعتراضا على النتائح في بعض الولايات، وكان قد أشار ترامب خلال الايام الماضية أنه سيتوجه للقضاء في حال عدم وثوقه بالنتائج.

وأعلنت القنوات الأميركية منذ قليل فوز المرشح عن الحزب الديمقراطي جو بايدن في الرئاسة الاميركية، وتم تعيين كامالا هاريس نائبة للرئيس المنتخب، وسيتوجه جو بايدن الليلة إلى الاميركيين ليلقي خطاب النصر، بعد معركة انتخابية شرسة لن ينهيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب بسهولة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب معلقا على فوز بايدن، إن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، “يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف” على أنه الرابح في الانتخابات، وذلك عقب حسم بايدن السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض.

وأضاف ترامب في بيان أن حملته سترفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين المقبل للاعتراض على نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا التي منحته مفاتيح الدخول إلى البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأميركي، الذي غادر البيت الأبيض قبيل الإعلان عن فوز بايدن في السباق الرئاسي: “الانتخابات لم تحسم بعد”، مضيفا أن بايدن “يتعجل إعلان فوزه زيفا”.

وتابع ترامب في البيان: “نحن نعلم جميعا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة”.

ومضى يقول: “الحقيقة… هي أن هذه الانتخابات لم تحسم بعد”. ووجه ترامب مرارا اتهامات من دون أساس بحدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية الأميركية.