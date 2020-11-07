التغريدة الاولى لـ جو بايدن بعد فوزه بالبيت الأبيض

بعد أيام شاقة من فرز الأصوات في معركة الانتخابات الأميركية، أعلنت القنوات المحلية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية.

وبعد إعلان الفوز، غرد جو بايدن على صفحته الرسمية عبر تويتر قائلا:” أميركا، يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم. سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا، لكنني أعدكم بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأميركيين – سواء أدليتم بصوتكم لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعتموه فيّ”.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country. The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not. I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

وبناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة، أعلنت وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية.

وحقق بايدن 290 من أصوات المجمع الانتخابي بعد الفوز في بنسلفانيا ونيفادا، بينما كان يحتاج إلى 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا.

وسيلقي بايدن الليلة “خطاب النصر” متوجها للأميركيين، الذين ساندوه في حملته للوصول إلى سدة الرئاسة.