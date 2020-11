التغريدة الاولى لـ جو بايدن بعد فوزه بالبيت الأبيض

بعد أيام شاقة من فرز الأصوات في معركة الانتخابات الأميركية، أعلنت القنوات المحلية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية.

وبعد إعلان الفوز، غرد جو بايدن على صفحته الرسمية عبر تويتر قائلا:” أميركا، يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم. سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا، لكنني أعدكم بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأميركيين – سواء أدليتم بصوتكم لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعتموه فيّ”.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020