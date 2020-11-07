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التغريدة الاولى لـ جو بايدن بعد فوزه بالبيت الأبيض

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 7:36 مساءً
جو بايدن

جو بايدن

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بعد أيام شاقة من فرز الأصوات في معركة الانتخابات الأميركية، أعلنت القنوات المحلية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية.

وبعد إعلان الفوز، غرد جو بايدن على صفحته الرسمية عبر تويتر قائلا:” أميركا، يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم. سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا، لكنني أعدكم بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأميركيين – سواء أدليتم بصوتكم لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعتموه فيّ”.

وبناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة، أعلنت وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية.

وحقق بايدن 290 من أصوات المجمع الانتخابي بعد الفوز في بنسلفانيا ونيفادا، بينما كان يحتاج إلى 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا.

وسيلقي بايدن الليلة “خطاب النصر” متوجها للأميركيين، الذين ساندوه في حملته للوصول إلى سدة الرئاسة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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