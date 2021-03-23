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الثالث خلال أيام.. انفجار يستهدف قوات تركية بإدلب السورية

23 - مارس - 2021
عناصر من الجيش التركي-أرشيفية

عناصر من الجيش التركي-أرشيفية

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وقع انفجار في محافظة إدلب،الثلاثاء،  أثناء مرور عربة عسكرية تركية بالمنطقة، حسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووقع الانفجار نتيجة عبوة ناسفة زرعت على طريق “المسطومة” بريف إدلب (شمال غرب) وأدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، وفق المصدر ذاته.

ويعد الحادث الثالث من نوعه خلال 10 أيام، حيث أشار المرصد السوري في 15 مارس/آذار الجاري، إلى إصابة جنديين تركيين، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت صهريج نقل مياه للقوات التركية على أطراف مدينة إدلب، مما أدى إلى احتراق الصهريج التركي بشكل كامل.

وفي 13 الشهر الجاري، وقع أيضا انفجار ناجم عن عبوة ناسفة أثناء مرور رتل عسكري تابع للقوات التركي في شارع الكورنيش بالمدينة.

وتعددت الهجمات على النقاط والدوريات التركية في إدلب ومحيطها في الفترة الأخيرة، وأعلنت وزارة الدفاع التركية في 3 فبراير (شباط) الحالي مقتل جندي برتبة رقيب، إثر إصابة سابقة بهجوم نفذه مسلحون مجهولون على نقطة للقوات التركية بريف إدلب الغربي.

وأفادت المعلومات حينها بتعرض نقطة للقوات التركية في منطقة محبل بريف إدلب الغربي، لإطلاق نار من قبل مجهولين، أدت لإصابة الجندي الذي نقل للعلاج في الأراضي التركية، وتوفي متأثراً بجراحه.

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