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الثاني خلال أسبوع.. هجوم صاروخي على “قاعدة التاجي” في العراق

ذكرت وكالة أسوشييتد برس نقلا عن مسؤولين أمنيين عراقيين قولهم، إن وابلا من الصواريخ أصاب معسكر التاجي للقوات الأميركية في هجوم هو الثاني هذا الأسبوع.

وذكر مصدر أمني أن صواريخ كاتيوشا تستهدف قاعدة التاجي التي تستقبل قوات أميركية للمرة الثانية.

وكان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم “داعش” أعلن الأربعاء مقتل 3 عسكريين بهجوم صاروخي على معسكر في العراق وإصابة أكثر من 10 آخرين، معلناً في بيان عن سقوط حوالي 18 صاروخ كاتيوشا على القاعدة العسكرية.

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وجاء في البيان: “يتحرى التحالف وقوات الأمن العراقية ما حدث” في هجوم عندما سقط أكثر من 15 صاروخاً على معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد الأربعاء.

إلى ذلك أعلن الجيش العراقي في وقت سابق أن 10 صواريخ كاتيوشا سقطت، الأربعاء، على قاعدة التاجي التي تؤوي جنوداً أميركيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أميركية عسكرية في العراق منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر

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