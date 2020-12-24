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الثاني خلال شهرين.. انفجار خط أنابيب لنقل الغاز شمال سيناء

منذ 60 دقيقة
تفجير خط غاز - أرشيفية

تفجير خط غاز - أرشيفية

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وقع انفجار في خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي في مدينة بئر العبد الواقعة شمالي محافظة سيناء المصرية، هو الثاني من نوعه خلال شهرين.

وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء: ”تمت السيطرة على النيران التي اندلعت نتيجة انفجار في خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش في منطقة غرب العريش، بعد إغلاق محابس التحكم الرئيسية بالخط“.

وأضاف: ”الانفجار لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد وإلى مساكن المواطنين في مدينة العريش، وإلى المنطقة الصناعية بوسط سيناء.. الخسائر المادية بسيطة، ولا توجد خسائر بشرية“.

وأشار شوشة إلى أن الأجهزة المعنية ”فتحت تحقيقا في تفجير خط الغاز؛ لمعرفة ملابساته، ونفذت عمليات تمشيط لموقع التفجير“.

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