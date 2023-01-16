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الثاني خلال شهر.. مقتل 19 وإصابة 24 في حادث سير مروع بالسنغال

منذ 10 دقائق
خريطة السنغال

خريطة السنغال

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قال الرئيس السنغالي ماكي سال إن 19 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 24 آخرون في حادث سير في ساعة مبكرة من صباح (الاثنين 16-1-2023)، في ثاني حادث تصادم كبير هذا الشهر في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وقال سال على تويتر إن الحادث وقع بين مدينتي سانت لويس ولوجا الشماليتين دون الإسهاب في تفاصيل.

ويأتي هذا بعد حادث تصادم أودى بحياة 40 شخصا وأصيب فيه نحو 80 آخرين بالقرب من بلدة كافرين جنوب شرق البلاد يوم الثامن من يناير كانون الثاني، فيما مثل واحدا من أكثر الحوادث ضحايا بالسنغال فيما تعيه الذاكرة.

ووقعت تلك الحادثة بعد انفجار إطار حافلة ركاب مما دفعها إلى مسار حافلة أخرى قادمة في الاتجاه المقابل.

وأُعلن الحداد ثلاثة أيام ومُنعت حافلات الركاب منذاك من السفر بين المقاطعات بين الساعة 11 مساء والخامسة صباحا.

وأثار هذا الغضب بشأن ظروف القيادة الخطرة في السنغال التي تنطلق فيها شاحنات متهالكة وحافلات وسيارات أجرة مكتظة بالركاب على طرق سريعة ضيقة مليئة بالحفر.

    المصدر :
  • رويترز

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