الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا

سجلت الجزائر أكبر حصيلة يومية منذ تفشي فيروس كورونا في نهاية شهر فبراير عام 2020.

وكشفت، الثلاثاء، وزارة الصحة الجزائرية عن آخر حصيلة يومية لتفشي “كوفيد– 19” في البلاد، عقب تسجيل 2531 إصابة جديدة للمرة الأولى منذ فبراير/شباط 2020، تاريخ بدء انتشار الوباء في الجزائر.

كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة و1055 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في مقابل 44 مصاباً بالعناية المركزة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 242 ألفا و853 إصابة، و6513 حالة وفاة، و161 ألفا و697 حالة شفاء.

وسجلت الجزائر في الأيام الأخيرة عودة ارتفاع تفشي فيروس كورونا بشكل غير مسبوق، وسط تحذيرات رسمية من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ودعت وزارة الصحة الجزائرية إلى “الضرورة القصوى” للالتزام باليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع”.

كما دعت أيضا للحفاظ على صحة الكبار في السن “بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن”، وطالبت الجزائريين بضرورة التطعيم، وشددت على أنه “يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19″.

والثلاثاء، قررت وزارة التربية والتعليم الجزائرية إعادة تمديد غلق المدراس بـ10 أيام أخرى عقب تفشي فيروس كورونا في المراكز التعليمية، وبعد تسجيل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بين التلاميذ والمعلمين والأساتذة، فيما تقرر إغلاق بعض الجامعات على غرار جامعتي باتنة (شرق) وبومرداس (وسط) نتيجة إصابة عدد كبير من الطلبة والأساتذة والموظفين بـ”كوفيد – 19”.