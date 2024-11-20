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الجزائر تشتري علف الذرة من أمريكا الجنوبية في مناقصة دولية

منذ 11 ساعة
الذرة- أرشيفية

الذرة- أرشيفية

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قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء إن الديوان الوطني الجزائري لتغذية الأنعام وتربية الدواجن اشترى كمية لم يتضح حجمها من علف الذرة لاستيرادها من الأرجنتين أو البرازيل فقط في مناقصة دولية أغلقت أمس الثلاثاء لشراء ما يصل إلى 240 ألف طن.

وأضاف بعض المتعاملين أن عملية شراء ما لا يقل عن شحنة واحدة يصل وزنها إلى 40 ألف طن تمت بالفعل.

وطلبت الجزائر في المناقصة شحن الكمية في الفترة من الأول من ديسمبر كانون الأول إلى 15 من ذات الشهر مقسمة على ما يصل إلى ست شحنات يتراوح وزن كل منها بين 30 و40 ألف طن.

وتلك التقارير تستند إلى تقييمات المتعاملين ولا يزال من الممكن صدور تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

    المصدر :
  • رويترز

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