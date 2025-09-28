الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
الجزائر تعتزم إطلاق أول صكوك‭ ‬سيادية بقيمة 2.3 مليار دولار في نوفمبر

منذ 6 دقائق
علم الجزائر

ذكر مصدر مطلع ووثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن من المتوقع أن تصدر الجزائر أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار في أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

ويأتي إصدار الصكوك في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر تمويلها وتعزيز الأسواق المالية المحلية، وسط إصلاحات اقتصادية مستمرة تهدف إلى تنويع العوائد خارج قطاع النفط.

وأظهرت وثيقة وزارة المالية أنه من المقرر أن تبدأ عملية الاكتتاب في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني على أن تستمر لمدة شهرين.

وسيكون الطرح متاحا للجزائريين المقيمين داخل البلاد وخارجها، مع استثناء المستثمرين الأجانب من الاكتتاب.

وتبلغ القيمة الإجمالية للإصدار، الذي سيُدعم بأصول عقارية مملوكة للدولة، حوالي 296 مليار دينار جزائري (2.31 مليار دولار).

وستحمل الصكوك عائدا إيجاريا سنويا ثابتا قدره ستة بالمئة، يُدفع للمستثمرين لمدة سبع سنوات.

وينظر للخطوة على نطاق واسع على أنها أمر بالغ الأهمية لتوسيع نطاق التمويل الإسلامي في الجزائر وهدفها المتمثل في جذب الأموال من خارج القطاع المصرفي التقليدي.

    المصدر :
  • رويترز

