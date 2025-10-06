الجزائر تعتزم استثمار 60 مليار دولار في الطاقة على مدى 5 سنوات

قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، اليوم الاثنين “إن الجزائر ستستثمر 60 مليار دولار في مشروعات الطاقة بين عامي 2025 و2029 في إطار استراتيجية واسعة النطاق لتعزيز تطوير النفط والغاز والهيدروجين”.

وخلال حديثه في أحد منتديات الطاقة في الجزائر العاصمة، قال عرقاب إن 80 بالمئة من الاستثمارات ستوجه نحو أنشطة التنقيب والإنتاج، في حين ستدعم الأموال المتبقية مشروعات التكرير والبتروكيماويات.

وسلط الوزير الضوء على توجه الجزائر نحو مصادر الطاقة النظيفة، مشيرا إلى إطلاق مشروعات لتوليد 3200 ميجاوات من الطاقة المتجددة في إطار جهود تنويع مصادر الطاقة في البلاد.

وتهدف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى تعزيز دورها بوصفها موردا رئيسيا للطاقة إلى الأسواق الدولية مع تلبية الطلب المحلي والانتقال إلى مصادر أكثر استدامة.