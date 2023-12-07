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الجمهوريون يعرقلون مشروع مساعدات أوكرانيا وإسرائيل في مجلس الشيوخ

منذ 19 ثانية
مجلس الشيوخ الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي

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رُفض مشروع قانون لتقديم مساعدات أمنية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء 6\12\2023 في الوقت الذي يضغط فيه الجمهوريون من أجل مطالبهم باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الهجرة على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

ونال الإجراء موافقة 49 صوتا مقابل رفض 51 وبذلك لم يتمكن من الحصول على تأييد 60 صوتا لازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لتمهيد الطريق لبدء المناقشات حوله مما يهدد مساعي الرئيس جو بايدن لتقديم مساعدات جديدة قبل نهاية العام الحالي.

ويشمل الإجراء مساعدات قيمتها 110.5 مليار دولار.

وجاء التصويت على أساس حزبي إذ صوت كل الجمهوريين في مجلس الشيوخ بلا إلى جانب السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يصوت بشكل عام مع الديمقراطيين لكنه عبر عن مخاوفه بشأن تمويل “الاستراتيجية العسكرية غير الإنسانية الحالية” التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

ومشروع القانون من شأنه توفير نحو 50 مليار دولار من المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا بالإضافة إلى أموال للمساعدات الإنسانية والاقتصادية للحكومة في كييف. كما نص على تقديم 14 مليار دولار لإسرائيل التي تشن حربا على غزة.

وصوت زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، بلا حتى يتمكن من طرح الإجراء مرة أخرى في المستقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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