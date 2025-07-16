الجمهوريون يهاجمون رؤساء جامعات بشأن معاداة السامية

أدلى رؤساء ثلاث جامعات أمريكية بإفادات أمام لجنة في مجلس النواب حول ما فعلوه لمكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي، وأكدوا التزامهم بالقضاء على الكراهية مع حماية الحرية الأكاديمية.

وفي جلسة الاستماع التي استمرت ثلاث ساعات أمس الثلاثاء، وجه الجمهوريون انتقادات حادة إلى روبرت جروفز الرئيس المؤقت لجامعة جورجتاون، وفيليكس ماتوس رودريجيز مستشار جامعة مدينة نيويورك، وريتشارد لايونز مستشار جامعة كاليفورنيا في بيركلي.

وكرر عدد من الجمهوريين هجمات الرئيس دونالد ترامب في الآونة الأخيرة على الجامعات، التي وصفها بأنها “موبوءة بالتطرف”، وتساءلوا عما إذا كان رؤساؤها يفعلون ما يكفي لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود.

وقال النائب بيرجيس أوينز، وهو جمهوري من ولاية يوتا “منشأ معاداة السامية هذه، وتلك الكراهية التي نراها في أنحاء بلادنا، يأتي من جامعاتنا”.

وكانت هذه الجلسة الأحدث في سلسلة من جلسات الاستماع المتعلقة بمعاداة السامية في الجامعات، حيث أدلى رؤساء جامعات بإفاداتهم أمام لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب، المكلفة بالإشراف على التعليم العالي.

واستغل الديمقراطيون في اللجنة الجلسة لطرح تساؤلات حول استهداف إدارة ترامب لمكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم بعمليات تقليص العمالة، وهو المكتب الذي يحقق في وقائع معاداة السامية وغيرها من أشكال التمييز. وأدى ذلك إلى تراكم التحقيقات في الوقت الذي يقول فيه الجمهوريون إن الجامعات لا تقوم بما يكفي لمكافحة معاداة السامية.

وانتقد النائب مارك تاكانو، وهو ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، جلسة الاستماع.

وقال تاكانو “حرب الأرض المحروقة هذه ضد التعليم العالي ستعرض الحرية الأكاديمية والبحوث الابتكارية والتعاون الدولي للخطر لأجيال قادمة”، في إشارة إلى جهود الإدارة الرامية لقطع التمويل عن بعض الجامعات، مثل هارفارد وكولومبيا، وفرض عقوبات أخرى.