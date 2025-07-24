الجنائية الدولية تدين قائدي ميليشيا باضطهاد مسلمين بأفريقيا الوسطى

أدان قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، رجلين بتهمة قيادة مليشيات يهيمن عليها مسيحيون في هجمات على مسلمين بجمهورية أفريقيا الوسطى خلال 2013 و2014 وحكموا عليهما بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وقال القضاة إن باتريس إدوار إنجايسونا، وهو مسؤول تنفيذي سابق في رياضة كرة القدم، وقائد الميليشيا ألفريد يكاتوم ساعدا في قيادة حملة عنف استهدفت المدنيين المسلمين وأدانوهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والتهجير القسري واضطهاد المدنيين المسلمين.

ودفع الرجلان ببراءتهما في بداية محاكمتهما في 2021.

وحكم القضاة بأن إنجايسونا كان قائدا لفترة طويلة للميليشيا ذات الأغلبية المسيحية المعروفة باسم ميليشيا الدفاع الذاتي (أنتي بالاكا). وحُكم عليه بالسجن 12 عاما.

وخلصت المحكمة إلى أن يكاتوم، الملقب برامبو، قاد نحو 3000 فرد من الميليشيات وأشاد بأفراد منهم ارتكبوا فظائع. وحُكم عليه بالسجن 15 عاما.

وكانت ميليشيا أنتي بالاكا حملت السلاح في 2013 ردا على أعمال نهب وقتل نفذتها على مدى شهور جماعة سيليكا المتمردة، ومعظم أفرادها من المسلمين، الذين سيطروا على السلطة في مارس آذار من العام نفسه.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في أعمال العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ مايو أيار 2014. وتحاكم حاليا أحد قادة جماعة سيليكا.