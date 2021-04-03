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الجنائية الدولية ترحب بقرار أميركا رفع العقوبات.. "مرحلة جديدة"

3 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 3 - أبريل - 2021 8:37 صباحًا
المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية

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رحبت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأميركي رفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على قضاة وموظفي المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن هذه الخطوة تفتتح حقبة جديدة من التعاون مع واشنطن..

كما قالت سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي “بصفتي رئيسة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أود أن أعرب عن ارتياحي العميق للقرار الذي اتخذته اليوم حكومة الولايات المتحدة برفع العقوبات المؤسفة ضد مدعية المحكمة الجنائية الدولية”.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد قال في بيان إن الولايات المتحدة تواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو إسرائيل.

كما أضاف أن واشنطن تريد إثارة هذه القضايا “من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة في العملية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات”.

ورفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بعدما أثارت انتقادات دولية.

جرائم حرب في أفغانستان

ويرفع الإجراء العقوبات المفروضة على بنسودا بخصوص تحقيقها في مزاعم ارتكاب قوات أميركية جرائم حرب في أفغانستان.

كما يرفع القرار عقوبات كانت مفروضة أيضا على فاكيسو موتشوتشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون.

وقال بيان بلينكن إن وزارة الخارجية ألغت أيضا إجراءات منفصلة تعود لعام 2019 وتشمل قيودا على التأشيرات لعدد من موظفي المحكمة.

وذكر البيان “هذه القرارات تعكس ما خلصنا إليه من أن الإجراءات التي فرضت (من قبل) غير ملائمة وغير فعالة”، وذلك بحسب “العربية”.

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